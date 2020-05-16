﻿721襲擊無關警黑勾結﻿﻿低估情報錯過澄清機會﻿

監警會的審視報告中，其中一個亦為各界關注的獨立章節，就是去年「七二一」西鐵元朗站白衣人施襲事件，報告指出當日警方低估情報而沒有作出相應部署，亦沒有及早澄清警黑勾結指控，報告建議警方專門監察不實指控。



監警會報告指出，事發前已有多個網上消息指，案發當日元朗會有黑社會攻擊年輕人及黑衣人，但警方經評估港島遊行後，認為港島的情況會比元朗更嚴峻，導致元朗警區當日提供一百零二名警員供警總指揮，該區只有二百零九名警員。當日中午，再有區議員向元朗警方通報指有傳區內有大批穿上白衣的黑社會成員，監警會認為沒有證據顯示警方對元朗事件視而不見，警方確實錯失不少處理事件的良機，未有及早防範，至事發後出現警黑勾結的說法。



對於外界關注警方未有即時處理當日襲擊事件，又或拘捕手持攻擊性武器人士，報告指出由於當時雙方人數眾多，防暴警在南邊圍出現是為控制場面，而由於氣氛緊張，進行任何拘捕行動都不切實際，只令緊張情況升溫。



至於有關警司在南邊圍與白衣人交談，並輕拍其中一人肩膊，警方亦未有掌握好評論，沒有及早澄清及提出證據。監警會主席梁定邦認為，該警司有充份理由與白衣人交談，以指示白衣人返回南邊圍，這並非雙方勾結。監警會明確表示，會方只是就互聯網訊息所謂的勾結依據提供意見，會方並無法定職能或權力調查勾結一事，是否調查則是執法機關工作。



關注612使用催淚彈是否必要



監警會報告亦包括審視了六一二警方在中信大廈外使用催淚彈事件，報告指出，部份傳媒批評警方向中信外參與獲發不反對通知書集會的無辜人士，無差別地施放催淚彈，幾乎釀成「人踩人」事件，監警會關注警方當時使用催淚彈是否有必要及恰當。警方指引規定使用催淚彈前，必須留有逃生路線，若警方認為有必要在參與人數眾多的集會上，使用催淚劑裝置和低殺傷力武器，應檢討如何加強警員之間的協調。



監警會提出多項建議，指出警方檢討現行識別惡意不實指控的機制，並在警察公共關係科設立專門架構監察指控，同時進行兩項或以上重大行動時，需要及時收集及整理情報，亦要檢討九九九控制台系統崩潰時可採取甚麼緊急措施。



