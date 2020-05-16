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報告提52項建議 保安局設小組跟進

2020-05-16 列印
■林鄭指政府整體接納監警會報告的五十二項建議，保安局會成立專責小組跟進。
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　　特首林鄭月娥昨晚就監警會報告召開記者會，現場背景印有「香港的真相」五字，並展多幅暴力示威現場照片。她表示，政府整體接納監警會報告的五十二項建議，要求保安局局長成立專責小組，親自督導及跟進建議，有需要時可諮詢監警會的建議，並定期向她報告。她認為警務處可優先處理幾方面的建議，包括有關記者在大型公眾行動中採訪的安排、警方內部及與其他相關部門的協調工作、向公眾發放資訊、臨時羈留設施及警員身份識別等。

拒成立獨立調查委員會

　　林鄭表明，不會成立獨立調查委員會，指示威事件已經變質，示威者以暴力威迫政府滿足他們要求，如果削弱警隊會更令暴力份子得逞。她指出，報告亦有對警隊的負面觀察，故不認同有些人說報告美化警方，但承認警方的處理手法可以更好，所以才有五十二個建議。

　　林鄭稱，報告的發表不等於社會事件告一段落，仍有大量針對警方的投訴要處理，亦會嚴肅跟進被捕人士的檢控工作，政府會為警方、律政司及司法機關提供資源，以便案件早日裁決，彰顯公義，並指「遲來的公義並非公義」。

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