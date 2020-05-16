楊潤雄表示，該條試題不論從題目設計、資料選取及題目的配合，都不符合高中歷史課程的目標。一九○○至一九四五年間，日本發動多次對華侵略，數以萬計的同胞更在抗日戰爭中喪生，因此題目並沒有討論的空間，答案只有弊，沒有利。
楊潤雄指，教育局下周一將派員前往考評局，檢視審題委員會有否跟足機制設計題目，並對現行機制進行檢討。同時，當局亦會要求考評局取消該條試題，維持考試的信度與效度，以公平對待考生。但他坦言，暫未有公佈檢討報告的時間表。
考評局評核發展部經理楊穎宇日前被揭曾發佈不當言論，有記者問及他是否審題委員會成員，教育局首席助理秘書長陳碧華回應指，考評局制定試題的過程高度機密，局方暫不清楚楊有否參與。至於會否懲處涉事人員，楊潤雄指會交由考評局決定。
考評局對事件深感遺憾
考評局表示，取消考題事關重大，影響深遠，會盡快召開會議跟進。考評局秘書長蘇國生對事件深感遺憾，強調考生會得到公平的評核。教育評議會主席何漢權認為，題目的問法及資料相當有引導性，質疑出題人員「玩題目」。教育界立法會議員葉建源批評，教育局粗暴處理事件，破壞考評局這條教育支柱。此外，據資料，審題委員會一般由科目經理、試卷主席等五人組成。