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陳健波主持內會 盼議員勿「武鬥」

2020-05-16 列印
　　立法會內會在過去七個月，仍未能選出新會期的正、副主席。立法會主席梁君彥昨早宣佈，引用《議事規則》第九十二條，指定由財務委員會主席陳健波主持下周一（十八日）的內會主席選舉，當日會立即投票，不會處理任何規程問題及議案。

　　陳健波形容，主持今次會議肯定是燙手山芋，預計當日過程未必順利，當日會有後備方案，希望議員不要「武鬥」。

　　原本負責主持內會主席選舉的郭榮鏗表示，《議事規則》第九十二條清楚列明，若規則無交代的問題，才可使用有關條文，但內會一直根據《議事規則》及《內會守則》選主席，不明白為何可應用有關條例。

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