目擊者：過程如電影般激烈 ﻿深水埗三警拔槍﻿﻿擒偷車賊﻿

深水埗發生三警拔槍擒偷車賊案，一輛私家車，昨凌晨行駛期間涉嫌衝燈及高速在路中穿插，交通警員發現截查時對方逃走，疑車逃至一交通燈位失控撞向一輛的士停下，三名追至交通警落車擎槍將司機制服及拘捕。



昨晨一時許，三名西九龍交通部執行及管制組人員，乘警車在美孚新邨一帶巡邏至興華街西及深旺道交界，發現一輛私家車涉違例衝燈並在路面高速左穿右插，險象環生，警員截查私家車時，司機沒有理會反加速逃走，警員遂尾隨追截。



多次衝燈及兜圈 險象環生



疑車為逃避警方追截，司機多次衝燈及在區內兜圈，雙方追逐近半小時，疑車駛至近大埔道交界一交通燈位前，司機企圖從停燈位前一輛的士左邊車隙欲衝燈逃走，但失控撞向的士左車身及撞毀四米鐵欄停下。



三名交通警員尾隨追至，發出口頭警告無效後同時拔槍戒備，當中一警更用警棍扑爆車頭擋風玻璃及乘客位車窗，成功拘捕四十二歲姓黃司機；他報稱胸部疼痛，與頸部輕傷的六十三歲姓吳的士司機，一併送院救治。



目擊者稱，三名勇警「品」字形包圍疑車，同時三槍指向車頭，司機似仍不肯就範下車，直至警員扑爆車窗，染金髮司機疑估計已無法逃走，下車雙手抱頭就擒，情況有如拍警匪電影般激烈。



警方搜查疑車，在司機座位下檢獲一支長約四十厘米電筒，車尾箱發現兩套懷疑假車牌。經調查後，警方發現涉案姓黃司機僅持有過期學牌，涉事私家車早前於上水報失，行車證亦屬於另一輛於荃灣失車，以涉嫌瘋狂駕駛、沒有第三者保險下駕駛、駕駛時沒有有效行車證、行使虛假文書、擅自取去交通工具、藏有攻擊性武器、車內盜竊及交通意外有人受傷「八宗罪」將被捕男子拘捕，並調查其偷車及掛假牌動機。



