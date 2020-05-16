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「黃蜂」周日逼近本港 威脅小但仍狂風暴雨

2020-05-16 列印
　　熱帶氣旋「黃蜂」今日會進入香港約八百公里範圍內，至周日最為接近香港，進入香港約六百至七百公里，天文台指黃蜂屆時雖接近本港，但威脅小，發出一號戒備信號機會微。天文台預測黃蜂遠離香港後，下周天氣轉為不穩定，周一至周二大驟雨及狂風雷暴。

　　天文台表示，熱帶氣旋黃蜂會在未來兩三天橫過菲律賓，移向呂宋海峽至台灣以東海域並逐漸減弱。一股炎熱的偏南氣流會在未來一兩天影響廣東沿岸地區。周一短暫時間有陽光，稍後有頻密驟雨及狂風雷暴，氣溫二十七至三十二度。

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