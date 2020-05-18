本地再現零星確診 周四續管制 限聚令將延長 維持八人

為抗疫防疫而推行的「限聚令」等社交限制措施，將在本周四屆滿。消息人士向本報指出，港府已決定屆時維持群眾在公共場所聚集的上限為八人，其餘限制則不排除有些微量放寬。至於已解禁的場所，將可繼續開放營業。



本港仍出現零星本地確診病例，消息人士透露，本月二十一日屆滿的「限聚令」，即有同一目的的公共聚集活動，最多只准八人參加，有關安排將會延長，至於其他場所的「限聚令」或「限業令」或會作些微放寬。



至於爭取指定人士經申請及認證，可豁免內地十四日檢疫安排的建議有新考慮，由於本港再出現本土感染群組，同時內地疫情明顯轉好，故內地方面會關注若大量「放人」入境會否引發輸入案例，需要實行控制措施，並密切留意近來本港會否再有社區感染個案。



口岸擬分階段重開



關於口岸重開問題，據悉，當局曾探討是否採用分階段式處理，即先研究調整深圳灣、港珠澳大橋等現行使用中的口岸之開放時間，例如目前深圳灣口岸客運清關開放時間為朝十晚八，當局正探討是否可先行延長開放時間，而港珠澳大橋的做法亦一樣。若調整上述口岸開放時間可行，當局會再考慮是否重開其他口岸，惟現在未有定案及時間表。



另外，食衞局局長陳肇始表示，疫情下市民外出時要留意社交距離，建議市民如非必要不要外遊，但她明白部份人要恢復正常的跨境經濟活動，粵港澳三地正商討如何互認三地的檢疫安排，暫未有定案，在互認機制下，部份人士的檢疫令可獲取消或縮短。



粵港澳研互認制 豁免部份檢疫



港大微生物學系講座教授袁國勇認為，在未做足每日七千五百人的病毒篩檢，以及找出梨木樹邨群組的感染源頭前，都不宜放寬限聚令及關口限制措施。他又批評本港病毒檢測量不足，比人口只是本港十分一的澳門少，認為開放關口與否和檢測量掛鈎，直指「我係澳門都驚咗你（香港）」。