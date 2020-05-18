﻿嶺大空氣數據器被引爆﻿﻿黃大仙祠惹炸彈驚魂﻿

嶺南大學研究團隊將三個鐵盒儀器分放黃大仙祠內三處地方，用作收集寺廟的煙火對附近空氣質素的影響數據，但沒有事先通知寺廟引起炸彈驚魂。警方爆炸品專家出動拆彈機械人引爆其中一個鐵盒裝置，證實沒有炸藥，案件列發現可疑物品處理。嶺南大學對裝置引起誤會向黃大仙祠和公眾致歉。



因應新冠肺炎疫情關閉一個月，本月一日重開的黃大仙祠，昨早九時許，職員巡邏至盂香亭時，發現附近有一個約二十五乘十二乘十厘米的鐵盒，盒內有連接電線與充電器的手機，但未見有任何警告字句及標示。由於裝置與警方近期檢獲的土製炸彈裝置相似，懷疑是炸彈報警。



警方到場封鎖黃大仙祠，並疏散祠內約有一百六十二名善信及職員；消防員到場戒備。爆炸品處理課人員接報到場，用拆彈機械人將可疑物品引爆，並無發現炸藥，打開後內有一部手機、充電器和電線，亦有一個裝有電路板的白色膠盒及紅色閃燈。警方其後在附近從心苑及簽品哲理中心，再發現兩個同類型鐵盒（小圖），但盒上卻有一張有嶺南大學標示，稱「此儀器正在收集測量數據」，並已獲得路政署許可。



黃大仙警區行動總督察黎高賢表示，警方是基於安全考慮，必須當是一些爆炸品或可疑物品處理，會向有關大學了解，案件列作發現可疑物品處理。嗇色園主席馬澤華表示，園方事前獲知會有關的裝置放在祠內。



嶺南大學發言人表示，該裝置屬該校研究團隊擁有，以研究本港寺廟燒香對附近空氣質素的影響。研究人員懷疑裝置原有的標示被風吹走，以至引起誤會，將盡快檢視所有裝置，以策安全。研究人員對裝置引起誤會，向黃大仙祠和公眾致歉。



