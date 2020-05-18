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美孚垃圾站發現子彈及彈殼

2020-05-18 列印
　　警方在長沙灣美孚新邨一垃圾站檢獲十二發子彈及彈殼。昨晨近九時，美孚新邨一名保安員，巡經百老匯街一○一至一○三號一個垃圾站時，發現一發子彈及十一個子彈殼，於是報案求助。警員接報到場封鎖垃圾站調查，未有發現其他可疑物品，遂將該批子彈及子彈殼檢走作進一步化驗，案件列彈藥發現處理，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，並調查子彈及子彈殼來源。事件中無人受傷，暫時無人被捕。

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