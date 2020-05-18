對內會停擺政府「唔郁」 兩辦被逼出聲 ﻿何柱國：﻿﻿料兩會有人提案討論23條立法 ﻿

人大及政協兩會本周將在北京召開，全國政協常委何柱國指出，有代表計劃在兩會上提案，討論在現屆特區政府任期內處理《基本法》二十三條立法的問題。對於港澳辦及中聯辦早前批評立法會內會停擺，他認為是因政府及特首林鄭月娥「唔郁」，兩辦才被逼出聲。



全國政協常委何柱國接受無線電視節目《講清講楚》訪問指，有代表計劃就二十三條立法問題在兩會提案，討論如何在現屆政府任期內處理，強調條例只針對某部份人：「唔係講（局勢）平唔平穩，即你學校去考試，每一學期你都要去考試嘅，你可唔可以跳一年唔考吖？唔可以㗎，有啲嘢你必須要做，就算你病咗你都要考試。你唔係做間諜、唔係預備顛覆國家，關我和你咩事呢？唔捐款畀政黨，外國勢力、外國政黨和外國人唔可以捐畀本地政黨，有咩所謂？美國都係咁。」



對於民主派誓言反對立法，他說，美國亦有國家安全法，建議可將這套法例照搬到香港：「咁佢哋（民主派）滿唔滿意？如果係咁（滿意），我同中央建議」。



立法會內會早前停擺而引起社會爭議，港澳辦及中聯辦就事件發聲，他回應指：「佢哋睇唔過眼吖嘛，o依啲事本來唔係佢哋兩辦做嘅，係香港政府、特首應該做嘅，特首坐喺度唔郁，咁就逼佢講囉，係你逼人講之嘛，你以為佢哋好想管香港事咩？嗌二十二條或乜嘢呢，係無謂嘅。你明唔明白呀？香港有支中國嘅五星旗喺度，佢哋講句說話都錯咩？講句說話都無權咩？」



被問及林鄭月娥有無需要下台，何柱國表示：「反修例影響香港咁大，我哋嘅撕裂、黑衣人到今日都未停，佢最新民望起咗啲，因為佢使咗好多錢，用我哋納稅人嘅錢，去買返個民望，我哋嘅錢嚟㗎。係咪問責落台，要睇佢自己點睇啦，你係咪對唔對得住你自己之嘛。林鄭形容以前兩個特首係鴕鳥，係嘛，佢自己仲係隻大鴕鳥啦。」



