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美單日增兩萬確診 多州復市

2020-05-18 列印
　　全球新冠肺炎累計四百六十四萬宗病例，三十一萬人死亡。在疫情最嚴重的美國，單日新增超過兩萬宗確診，累計逾一百五十萬宗病例，九萬多人死亡。多州陸續放寬限制社交距離措施，在重災區紐約洲，一半地區日前已率先恢復營業，當局表示，隨後亦會重開賽馬及賽車活動。同時，美國前總統奧巴馬再次不點名批評特朗普抗疫不力。

印度增5000宗

　　印度新增近五千宗確診，創單日新高，累計病例突破九萬宗，在亞洲僅次於伊朗，全球排第十一。當地再有二千八百多人死亡，共三萬多人不治。由於全國實施封鎖措施，交通幾乎停頓，有大量勞工無法歸家，在全國各地滯留。

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