美單日增兩萬確診 多州復市

在過去的二十年間，日本賽駒在國際馬壇的位置愈見重要，不但多次揚威世界頂級大賽，甚至在配種事業上也獲得更多人的支持及認同。當中最具影響力的必然是日本種王「大震撼」，雖然這匹曾七勝一級賽的經典名駒已於去年七月三十日離世，但其子嗣無論在賽場上或外仍交出亮麗的成績，如「榮進之光」、「耀滿瓶」、「碩信尚武」、「悅容居」、「強擊」及「貴婦人」等，牠們就曾於香港、英國、法國及杜拜等地攻下一級賽。另一值得留意的「大震撼」子嗣就是「實際影響」。 由堀宣行訓練的「實際影響」一生共上陣三十次，取得五勝七位，當中包括以三歲之齡勝出安田紀念賽，又兩度捧走二級賽阪神盃，即使已屆七歲仍在澳洲勝出一級賽佐...

2020-05-18