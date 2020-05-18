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本周天氣不穩　未來兩日狂風暴雨

2020-05-18 列印
　　市民未來九日出行應帶備雨具。天文台預測，受低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸有大驟雨及狂風雷暴，而本周餘下時間天氣持續不穩定，雨勢有時頗大及有雷暴。

　　天文台預測，今日大致多雲，有幾陣驟雨，早晚雨勢有時頗大及有狂風雷暴，氣溫介乎二十五至三十度。

　　明日多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，稍後驟雨減少，氣溫介乎二十五至三十度。周三大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎二十六至三十一度。

　　去到周四天氣會再轉差，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大，氣溫介乎二十六至二十九度。由周五至下周二，料天氣仍有驟雨及狂風雷暴。



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