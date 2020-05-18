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經銀行電子登記「全民派錢」 最快七月中收款

2020-05-18 列印
■陳茂波指今季經濟情況未許樂觀。
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　　立法會上周通過本年度《財政預算案》，當中最令人關注的是向合資格市民派發一萬元現金計劃。財政司司長陳茂波表示，最快六月底開始接受登記，如果市民透過電子方式經銀行登記，並以個人戶口收款，將會是最快捷的渠道，料七月中便會收款。

　　陳茂波以「復甦路上的最大障礙」為題發表網誌，指出今季經濟情況未許樂觀，又預計四月份的失業率將會更大幅度攀升，擔心疫情減退但暴力重臨，會令本地經濟復甦遙遙無期，批評仍主張「攬炒」的人是不負責任，損人不利己的行徑。

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