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送逾三萬元蜂蜜產品 後日截止

2020-05-18 列印
　　《頭條日報》送總值超過三萬五千蚊美國Little Remedies天然蜂蜜保健產品，包括潤喉棒棒糖及咳嗽糖漿，產品成份天然又安全，仲不含人造色素、香料、染劑同防腐劑，大小朋友都啱食！讀者只要上頭條facebook參加遊戲及回答簡單問題，就有機會獲獎！後日星期三截止參加，想贏獎就要快！

　　Little Remedies天然蜂蜜產品係唔少星媽及KOL嘅首選推介，口碑不俗。潤喉棒棒糖嘅果膠成份，可以喺喉嚨形成薄膜，有助潤喉紓緩、減低喉痛及刺激，蜂蜜甜味易入口，適合三歲或以上小朋友；咳嗽糖漿感覺似飲濃縮果汁，有助紓緩日夜咳嗽，一歲或以上小朋友及大人均可食用！而家參加遊戲答問題就有機會獲得Little Remedies天然蜂蜜保健產品一份，包括潤喉棒棒糖一盒（十支）及咳嗽糖漿一支，得獎名額共二百名，簡單易玩，即scan QR code睇詳情及參加啦！

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