抽查核數 炒人愈多罰款愈多 800億保就業 出招防蠱惑「掠水」

八百億元保就業計劃下周一起接受僱主申請。有勞工界憂慮無良僱主會上下其手，僅保留強積金僱員數目但以平職位取代貴職位，或迫僱員放無薪假，以賺盡政府代支每名員工的九千元薪金。政府昨天公佈罰則，如僱主挪用薪金援助或裁員，可被罰款，罰款額與被裁僱員幅度和公司規模掛鈎，即薪金資助額乘以僱員減幅百分比，再乘以罰款率一至八成不等。



保就業計劃下周一起接受申請，僱主可申請首階段六至八月的補貼，每名員工上限九千元。勞福局局長羅致光表示，如僱主違反不裁員承諾，會被罰款，計算方法為補貼額乘以僱員減幅百分率，再乘以罰款百分率，涉及僱員總數愈多，罰款百分率就會愈高，中小企罰款率一成至六成，如公司僱員逾五百人，罰款百分比最高為八成。另外，如僱主沒有把補貼全數用於同一月份工資，政府會取回差額。



對於外界質疑計劃難保障打工仔的飯碗，反而導致裁員或要求員工放無薪假等安排，羅致光重申計劃是資助僱主持續聘用僱員，並非檢視個別員工流失或減薪的原因。他補充，僱主須在三月三十一日前為僱員供強積金或公積金，並只可選取去年十二月至今年三月，其中一個月的工資開支，計算補貼，強調已成「歷史的一部份」。



下周一接受申請



政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀說，僱主須填寫個人資料、公司的商業登記證或社團註冊的相關資料、強積金計劃的資料、銀行戶口名稱和號碼等，預計九成八僱主可在申請後三至四周後獲得款項。至於自僱人士，她指須提供個人資料、強積金受託人和強積金計劃名稱、銀行戶口等資料，三至四周後可獲一筆過資助。



最快三周後收款



當局會在網上公佈參加計劃的公司名單、僱員人數，及獲得的補貼金額，又會抽查部份參加計劃的僱主，包括上門要求僱主提交相關數據。馮程淑儀提醒，申請者要提交準確無誤的資料，如提供虛假資料，屬刑事罪行，可能會被檢控。



