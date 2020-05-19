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調查指公廁不衞生 逾七成人支持設罰則

2020-05-19 列印
　　香港公廁，臭名遠播。中文大學一份調查顯示，近六成人認為公廁不衞生，當中八成人指使用者缺乏公德心，常見問題分別是沒水沖廁、臭氣熏天及地面濕滑。有逾七成受訪者贊同向違反衞生措施人士罰款。

　　中大香港亞太研究所政策研究網絡以電話訪問逾一千名香港市民，八成受訪者認為是使用者缺乏公德心，其次是清潔工人手不足或清潔次數太少，佔六成四。亦有四成七人贊同實行公廁收費。

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