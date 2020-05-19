藏五枚汽油彈 23歲男生囚12月

高雄市長韓國瑜昨日到議會進行定期《施政報告》與被質詢。綜合台媒報道，當報告快結束時，韓國瑜為去年請假三個月以參選總統一事向市民道歉，他強調，儘管請假參選需副市長代勞，但市政團隊對市政關心不間斷，幾乎是一天當兩天用，讓高雄繼續發光發亮。而罷韓團體形容，道歉只是「渣男的道歉、鱷魚的眼淚」。 據台媒報道指，高雄市長韓國瑜昨日到議會進行《施政報告》與質詢，他表示，目前的首要工作是「市政優先、防疫第一」，又報告了抗疫期間的防疫重點工作和具體事例。及後報告快完結時，他表示「非常非常抱歉」。 罷韓發起人陳冠榮就表示，他反覆的看了又看韓國瑜的道歉，感覺無法抑止的怒火，形容是「渣男的道歉，...

2020-05-19