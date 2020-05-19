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藏五枚汽油彈 23歲男生囚12月

2020-05-19 列印
　　一名二十三歲男學生去年萬聖節在旺角警署聚集，遭警方截查在其身上搜出五枚汽油彈，他早前承認在公眾地方管有攻擊性武器，在西九龍法院被判監十二個月。裁判官認為案情相當嚴重，指汽油彈殺傷力和破壞力不言而喻，不會用作自衞。

　　感化官在背景報告內，指被告為掩飾身份及避免遺下指模，在一個未獲准的公眾集會，身穿黑衫及戴上黑手套，認為他守法意識薄弱，有反社會人格。辯方指，被告承認法律後果，已受到教訓，犯案不是預謀，同時無打算使用汽油彈，希望法庭輕判。

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