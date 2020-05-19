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偷車男闖特首粉嶺別墅被捕

2020-05-19 列印
　　偷車欲闖特首別墅被捕。昨午二時許，一名身材瘦削，穿白衣及短褲的三十一歲姓蔡男子，在古洞特首粉嶺別墅對開，偷走附近高爾夫球場一輛三輪車後，企圖駕車直闖入別墅，駐守門外的警務人員見狀喝止，並拔出伸縮警棍圖制服對方時遇返抗，警棍亦折斷，最後使用胡椒噴劑將他制服，以涉嫌阻差辦公及偷車拘捕，並帶署調查其動機。

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