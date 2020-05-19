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一田逆市聘800短期工

2020-05-19 列印
　　一田百貨本月二十八日將舉行為期一周的「一田購物優惠日」。該公司昨日及今日舉行招聘會，目標在逆市招聘約八百名短期員工，職位包括收銀員、倉務員及理貨員等，時薪劃一為五十元。招聘活動昨日於沙田舉行，首半小時內已有近二百人到場排隊，等候填表應徵。

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