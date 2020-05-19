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美股中段升850點

2020-05-19 列印
　　美國股市本周首個交易日開市杜指造好，中段報二四五三五點，升八百五十點；納指則報九二三六點，升二百二十一點。滙控美國預託證券價格見三十九點一八港元，升零點九八港元；騰訊則見四百三十點二九港元，升七點二九港元。紐約期金報每盎司一千七百三十六點七美元，跌十九點六美元；紐約期油則報每桶三十二點九美元，升三點四七美元。
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