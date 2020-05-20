3300人投訴內容辱警 通訊局發警告 港台急煞停《頭條新聞》製作

香港電台電視節目《頭條新聞》在二月十四日播出的一集，通訊事務管理局收到三千三百人投訴，質疑該節目資料的準確性，又指內容惡意抹黑、污衊、侮辱、中傷和嘲諷警方，並煽動對警方的仇恨等。通訊局聽取港台陳述之後，決定向港台發出警告，並敦促港台須嚴格遵守《電視節目守則》。港台回應，在本季《頭條新聞》播出後，將暫停製作。



通訊局表示，二月十四日港台《頭條新聞》播出後，收到三千三百人投訴，主要涉及多次惡意抹黑、污衊、侮辱、中傷和嘲諷警方，並煽動對警方的仇恨；亦有投訴斥該節目一面倒針對政府、官員、警方和建制派，有欠持平等。



王喜環節被指含侮辱及偏見



通訊局亦留意到節目內「驚方訊息」環節，主持人王喜裝扮成警務人員並以廢物膠袋裹着頸項和雙手，開場時從大型垃圾桶冒出，環節完結時退回大型垃圾桶，其後六集均有類似描繪。通訊局認為，一般觀眾都能明顯察覺到，該環節對警方惡意描繪，暗示警務人員被視為廢物，遭人厭惡唾棄。其後數集重複有關描述，顯示是有意圖持續宣揚當中隱含的侮辱和偏見。通訊局認為，儘管該節目為政治諷刺節目，但該環節主持的描繪，令整個警隊受到污衊和侮辱。



對於港台指，《頭條新聞》已在其他集數展示警方高層以及不同政黨的意見，通訊局則認為，如播放不同意見的目的似為揶揄，不免令人懷疑是否已真正履行須讓多方意見得以表達的責任；通訊局指，港台未有在同一節目或同一系列節目，就警方在抗疫期間的工作遭受的批評，盡量讓多方面意見得以表達。



通訊局考慮了港台提交的陳述後，認為《頭條新聞》屬個人意見節目，應遵從相關守則條文，必須尊重事實，盡量讓多方表達意見。節目曾提及警方獲分發較多防疫裝備以及取消徒步巡邏等言論，港台卻未能提供實證，顯示已盡力確保言論真確。



商務及經濟發展局指，港台接連被裁定違反多項守則條文，情況非常嚴重，已嚴正要求港台清楚表明接受通訊局的裁決，並就事件致歉，同時檢視節目製作和編輯過程，是否有人員疏忽和失誤，並按檢視結果作出跟進或懲處。



港台接受裁決 涉事集數下架



港台發言人回應稱，港台接受有關裁決並嚴肅跟進，會細閱內容以備日後製作參考，並向因連串事件引起對港台不滿人士及感到被冒犯的警察致歉。



鑑於近月對《頭條新聞》之意見反饋海量，港台決定即時展開對該節目之檢討，認真研究在不斷變化的社會環境下如何發展，在本季《頭條新聞》播出後暫停製作，通訊局裁決中所涉及的集數會下架。



港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，節目製作人員與管方開會商討後，雙方同意會在完成本季製作，作出大檢討後，下一季會再度回歸。