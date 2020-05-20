9GAG退租7000呎辦公室 讓全體員工留家工作

隨着疫情放緩，不少實行留家工作的公司正回復正常運作。不過，著名搞笑圖片及影片分享平台9GAG，上周毅然遷出荃灣七千呎的總部，決定讓員工全面遙距辦公，皆因創辦人發現員工不再追求提供各種娛樂、飲食的辦公室環境，反而更追求更大自由度去安排工作時間，成為本地少有全面遙距辦公的公司。有初創公關顧問稱，9GAG的做法起示範作用，鼓勵更多公司跟隨。



9GAG創辦人之一陳展程（Ray）接受《頭條日報》訪問時表示，公司工作時間較自由，員工依靠一部電腦就能工作，不用「特登返公司」，故去年年中已有遙距辦公的計劃，但顧及不少員工仍有傳統打工仔顧慮，擔心在家工作影響上級對其工作表現的評價，故未有落實。因應新冠肺炎疫情，Ray一直讓員工在家工作，發現他們對此反應正面，工作表現亦理想，便於本月頭與辦公室業主解約，讓三十名員工全面遙距辦公。



新世代員工最重視「自由」



過去，辦公室提供各種娛樂設施、咖啡零食，是公司展示自由度，以吸引人才的慣常做法。但Ray發現，新世代的員工不是太追求以上「福利」，反而希望有較大自由度安排工作時間，想節省交通時間及開支，並方便照顧家庭。



Ray坦言，退租後每月在租金、電費等方面的開支可節省約二十萬，但公司會為同事在家工作提供手提電腦、辦公室椅等支援，並會定期以會議及問卷了解他們的需要，日後亦會多舉辦團隊建設活動，不斷調整辦公模式。



他強調，僱傭雙方的信任非常重要，特別感謝同事互相信任、有責任心才能做到在家工作。



《創業大時代》作者、初創公關顧問黃雅麗透露，早在一至兩年前本港已有不少初創公司全面實行在家工作，但他們影響力有限，但9GAG全面讓員工遙距工作的做法，可以起示範作用，鼓勵更多正猶豫的公司跟隨，尤其是電子工程、電腦軟件公司。



