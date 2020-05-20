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宗教活動不供應飲食獲豁免

2020-05-20 列印
　　食衞局局長陳肇始宣佈，「限聚令」豁免宗教活動，容許在公眾地方舉行沒有供應飲食的宗教聚集，屬宗教禮儀一部份的食物或飲品除外，獲豁免的宗教活動必須於興建作崇拜地點或經改裝為崇拜地點的處所舉行，例如教堂、寺、觀、道院、庵、清真寺、猶太會堂、廟；或慣常用作崇拜地點的處所。而參與者人數上限，一般為場地容納人數的一半。　　

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