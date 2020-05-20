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杯麵掩飾走私香煙 海關檢600萬元貨拘兩人

2020-05-20 列印
■海關檢獲約二百二十萬支私煙。
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　　海關搗破以即食麵掩飾走私香煙案，前日海關人員再透過風險評估，在葵涌海關大樓揀選及查驗一個從越南胡志明巿抵港，報稱載有即食麵的海運貨櫃，並在貨櫃內檢獲約二百二十萬支私煙，巿值六百萬元，應課稅值四百二十萬元，拘捕一名任文員四十八歲女子及一名三十歲任散工男子，據稱他們負責貨櫃轉運及接收工作。行動中，人員亦發現私煙堆中兼運少量口罩和消毒液。

　　海關私煙調查第一組指揮官方冠亭表示，海關今年二月破獲一宗過去二十年來最大宗的私煙案，檢獲三千一百萬支私煙。由一月至今，已共檢獲六千六百萬支私煙，數量超去年，反映海關打擊私煙有成效。海關強調，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可判罰款二百萬元及監禁七年。

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