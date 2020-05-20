  • 2020年5月20日 星期三
  • 27º
  • 87%
熱門： 將軍澳銅芯口罩新冠肺炎梨木樹邨至尊假期

日報新聞 > 港聞

美股中段跌60點

2020-05-20 列印
　　美國周二股市杜指開市回軟，中段報二四五三五點，跌六十點；納指則報九二八五點，升五十一點。滙控美國預託證券價格見三十八點九二港元，跌零點五三港元；騰訊則見四百三十二點五七港元，升二點五七港元。紐約期金報每盎司一千七百四十四點三美元，升九點九美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd