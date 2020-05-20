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內地增六確診 京續停水陸客運

2020-05-20 列印
　　內地新冠肺炎疫情單日新增六宗確診，三宗屬本土病例，當中兩宗來自吉林，一宗來自湖北，另外有三宗是從境外輸入到內蒙古的病例。過去一日新增十七宗無症狀感染病例，一宗轉為確診。昨日無新增死亡病例，全國累計死亡病例四千六百三十四宗，累計八萬二千九百六十宗。

　　內地目前有六個中及高風險地區，其中吉林佔四個，高風險地區包括吉林舒蘭巿及豐滿區、船營區、昌邑區、武漢東西湖區。瀋陽的蘇家屯區則為中風險地區。

　　在北京，交通運輸部表示，公路及水運口岸客運會繼續暫停，以阻斷疫情傳播，又鼓勵將客運航班改為貨機，改善物流供應緊張的問題。

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