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林鄭錯引曼德拉言論評教育　特首辦道歉

2020-05-20 列印
　　特首林鄭月娥昨天談及教育的重要時，引述南非已故總統曼德拉說：「教育的崩潰足以摧毀一個國家」，但有學者質疑曼德拉並沒有發表過這個言論。其後特首辦就事件致歉。

　　特首辦回覆傳媒查詢時表示，留意到從網上的搜尋，有關引述有不同的版本和出處，稱樂意接受指正，並對由此所引起誤會，表示歉意。

　　特首辦又說，曼德拉有教無類的教育理念是舉世公認，而教育對任何國家及地方的重要性，亦是毋庸置疑。

  特區政府同樣十分重視教育，教育當局將繼續肩負確保教育質素的責任。

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