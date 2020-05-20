﻿新世界口罩下周一應市﻿ ﻿免費派指定基層﻿

新冠肺炎疫情雖有放緩跡象，但市民仍要有心理準備須長期佩戴口罩，預防病毒侵襲。為協助基層免受口罩短缺的苦況，新世界發展在本港設立廠房，生產達ASTM一級的「香港製造」口罩，而且為了避免人群聚集，下周一起更會推出全港首創的「自助口罩提取機」，預先登記的基層人士領取提取卡後，就可以到指定地點免費「嘟」卡取口罩。



新世界「自助口罩提取計劃」負責人蔡兆然表示，是次與十七間非牟利機構合作，在三十七間指定中心設置「自助口罩提取機」，讓有需要的市民「嘟」口罩，過程簡單且方便。已登記首階段計劃的市民，下周一起憑卡前往非牟利機構各指定中心，在自助口罩提取機掃描提取卡上的二維碼，每周便能提取一包五個口罩，為期十星期。



育有三名子女的May是計劃的受惠者之一，她表示疫情爆發初期，一個口罩需要戴足五日，「用完會掛喺鐵閘吹乾，翌日再用，用到起晒毛粒，斷咗條帶會縫番再用。」她坦言，面對疫情，當時深感徬徨和無助，現時可以透過這項計劃儲備口罩存貨，留給即將復課的子女更換，幫輕不少。



設自助機供基層領口罩



香港基督教女青年會署理副總幹事李雯珊說，疫情加重基層的經濟負擔，加上口罩價格偏貴，令他們的生活百上加斤，以女青在深水埗、屯門及中西區三個服務點為例，已派出一千八百張口罩提取卡，當中三至四成為領取綜援者、兩成為獨居長者、單親婦女和待業、失業人士各佔一成多。她形容自助提取口罩是「及時雨」，紓緩基層為口罩奔波的困境。



新世界表示，將推出第二階段計劃，進一步擴大受惠人士範圍，由即日起至五月二十二日，接受符合資格的基層市民申請，包括現正領取綜援、全額在職家庭津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的香港永久居民，料逾二萬名受惠人士將獲發口罩提取卡，下月十五日起可自助領口罩至八月中。如申請人數超出預留名額，有關機構將以抽籤方式選出受惠者。



這次新世界生產的口罩，日前獲得中大化學系前講師鄺士山（K Kwong）測試並發文「認證」，指口罩的過濾效果「超高」，其中顆粒過濾效率（PFE）及細菌過濾效率（BFE）均高於百分之九十五，形容是「良心口罩」。



