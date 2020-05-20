﻿政商界重量級人物﻿ ﻿李鵬飛逝世享年80﻿

前行政立法兩局非官守議員、自由黨創黨主席李鵬飛上周五逝世，終年八十歲。其家人昨日發訃告稱，李鵬飛上周五晚上在家人陪同下安詳辭世，喪禮將秉承李鵬飛遺願，以私人形式進行，追思會稍後選擇適當日期舉行，讓親朋好友出席悼念。家人又感謝各界關心慰問。



行政長官林鄭月娥對李鵬飛辭世表示深切哀悼，代表香港特別行政區政府向他的家人致以深切慰問。她表示，李鵬飛曾擔任香港特別行政區籌備委員會委員和港事顧問，為香港回歸作出貢獻，同時亦關心國家，曾擔任全國人大代表。退任議員後仍經常就社會議題發表精闢獨到的意見。



港府自由黨黨友紛致哀



自由黨黨魁鍾國斌對李鵬飛離世感到傷感，指李鵬飛是政壇舉足輕重的人物，對香港的貢獻是有目共睹，亦是第一位參加直選，離開功能組別走入地區，為有商界背景的政治人物是帶來很大的貢獻。主席張宇人指李鵬飛離世對自由黨及香港都是很大損失。



李鵬飛一九四○年在山東煙台出生，居於上海，至一九五四年在香港定居，與太太育有兩子一女。他一九七八年被港督麥理浩委任進入立法局，至一九八五年，被港督尤德委任為行政局議員。他一九八二年獲委任為香港生產力促進局主席，一九八七年至一九八九年擔任廣播事務管理局主席。一九八八年更被任命為立法局首席議員。



前保守黨黨魁彭定康任港督後，李鵬飛與一眾行政局議員總辭。一九九○年二月六日凌晨，李鵬飛返回九肚山住所期間於門前遇襲，被五名兇徒斬傷頭部，送院救治。一九九三年，李鵬飛創立自由黨，並成為創黨主席，曾提出政改修正案「九四方案」，但被否決。



一九九八年立法會選舉中被何秀蘭擊敗，其後退出自由黨。同年他獲選為全國人大代表直至二○○八年。二○一三年，他更有主持多個電子傳媒節目，直至兩年前宣佈退休「封咪」。香港去年爆發反修例風波，李鵬飛先後向前高官議員及自由黨代表等聯署，呼籲政府撤回修例，以及委任獨立調查委員會。



