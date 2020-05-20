  • 2020年5月20日 星期三
  • 27º
  • 87%
熱門： 將軍澳銅芯口罩新冠肺炎梨木樹邨至尊假期

日報新聞 > 港聞

前電視台記者郭麗婷 疑情困燒炭亡

2020-05-20 列印
前電視台記者郭麗婷 疑情困燒炭亡
Previous Next

　　港鐵公關經理郭麗婷（四十歲，見圖），疑不堪感情問題困擾，前晚十一時許，在旺角太子道西一豪宅燒炭自殺昏迷，其五十三歲姓羅同居男友發現報警。救護員到場將她送院，但返魂乏術。

　　警方在場檢獲遺書，初步相信案件無可疑，稍後召仵工將遺體舁送殮房，安排法醫官剖屍確定死因。

  港鐵表示，知悉有同事離逝，對事件深表難過，向其家人表示深切慰問，並會提供一切可行協助。

　　郭麗婷早前與任職傳媒的前夫離異後，認識姓羅男友，據聞他為教育界人士。郭早年在香港城市大學獲學士學位後，赴北京大學傳播學院攻讀碩士，畢業後在多家傳媒任職記者及主播。二○一四年六月起轉往港鐵擔任公共關係經理，不時陪同時任港鐵主席馬時亨出席公開場合。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd