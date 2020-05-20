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竊匪鑿牆潛藥材舖 盜走七萬元海味

2020-05-20 列印
　　荃灣河背街一間「老字號」中西藥行遭匪徒鑿牆爆竊，昨凌晨四時許，荃灣河背街七十四號地下一間中西藥行警鐘大鳴，警員到場調查，發現店舖有搜掠痕跡，牆壁更被人鑿開一個約一米半乘一米大洞；其間東主亦接獲保安公司通知，返店了解。

　　警方調查後，相信賊人由後巷攀梯至天井，再利用鐵錘擊毀磚牆潛入店內爆竊，經點算後，證實失去兩包花膠、一樽燕窩、一樽海參及鹿茸，總值約七萬元。遇竊的中西藥行姓余東主表示，藥行在區內開業數十年，七年前遷至上址，今次是店舖開業至今首次遇竊。

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