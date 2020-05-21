36旅社不敵疫襲 至尊假期突結業

新冠肺炎全球大流行，國際旅遊業一潭死水，本港旅行社停擺，主打內地短線團的「至尊假期」，昨天因財困而結業，約一千一百名報團市民受影響，涉團費一百二十萬元。今年以來，已有三十六間旅行社不敵疫情而倒閉，有旅行社為逆境求存，轉攻本地遊，打算六月疫情穩定後推出多條本地路線。



疫情爆發近五個月，多間中小型旅行社相繼倒閉。旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，今年有三十六間旅行社倒閉，其中八間涉消費者糾紛，累計約三千名旅客受影響，涉團費約一千萬港元。



八旅社涉千萬元團費糾紛



至尊假期昨天傳出結業消息，其旅行代理商牌照及會籍亦在周一被撤銷，約一千一百名旅客受影響兼未獲退款，涉及團費約一百二十萬元。有苦主收到至尊假期的訊息通告，昨早來到旺角分行辦理申索手續，部份人不滿，與職員爭議，一名長期光顧的苦主表示，其行程安排不俗：「食、住都舒服。」



「至尊」員工被拖糧三個月



至尊假期行政經理阮小姐表示，約一千九百名旅客受影響，已有三分二客人取回正式收據，他們領有蓋有印花的團費收據，可向旅遊業賠償基金申請九成退款。她說，公司因資金問題結業，包括她在內有五名員工，自二月起已沒有獲發薪金。



旅遊業議員姚思榮接受本報查詢時表示，全港約有一千七百間旅行社，暫有三十多間結業，其餘旅社分別獲商界和政府的資助，可以稍為紓緩一下目前的低潮，預料出現倒閉潮的可能性不大。而旅議會主席黃進達說，部份旅社是正常結業，也有因疫情打擊而倒閉情況。



外遊團停擺，有旅行社轉攻本地團，另謀出路。本地文化深度遊組織「活現香港」創辦人陳智遠說，為了求存及保持競爭力，近日積極規劃將來的路線日程和營運方向，冀提高本地旅遊團的質素。他透露，最快六月推出多條本地路線，並稱現在是本地遊的「黃金時代」，望走條不一樣的路，讓市民重新認識香港。