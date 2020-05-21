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【育兒心得】家長巧用6大蒙特梭利教學法 助訓練孩子獨立有自信

2020-05-21 列印
【育兒心得】家長巧用6大蒙特梭利教學法 助訓練孩子獨立有自信
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　　蒙特梭利不是普通的教學方法，嚴格來說是一種育兒哲學，有6大方法是蒙特梭利老師常用到，家長如能靈活運用，有助訓練孩子處事獨立有自信。詳情：https://bit.ly/367KTMN
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