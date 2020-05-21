【育兒心得】家長巧用6大蒙特梭利教學法 助訓練孩子獨立有自信
36旅社不敵疫襲 至尊假期突結業
新冠肺炎全球大流行，國際旅遊業一潭死水，本港旅行社停擺，主打內地短線團的「至尊假期」，昨天因財困而結業，約一千一百名報團市民受影響，涉團費一百二十萬元。今年以來，已有三十六間旅行社不敵疫情而倒閉，有旅...
2020-05-21
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外交部反對美用「總統」一詞 蔡英文就職美卿首度電賀
在中美就新冠疫情再起角力之際，台灣第十五任總統就職典禮亦因疫情延期至昨日舉行。此次就職，有多個台灣的友邦發視像祝賀，而美國國務卿蓬佩奧亦祝賀台灣蔡英文總統就職。不過，中國外交部對蓬佩奧使用「總統」一詞...
2020-05-21
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荷養殖場工人確診新冠 疑水貂染疫後傳人
荷蘭一名在養貂場工作的人員，被水貂傳染新冠病毒，疑是人傳水貂再傳回人的個案。農業大臣斯豪藤（Carola Schouten）已致函國會，報告這宗個案。涉事養殖場飼養貂隻，專門出口貂皮。荷蘭的養貂場四月首次通報疫情爆發，當時飼養員注意到一些水貂呼吸困難，疑似是遭到養殖場員工傳染，促使當局進行更廣泛的調查，並封鎖這兩間水貂養殖場及鄰近區域。 斯豪藤在信中表示，荷蘭的公共衛生研究所仍然評估，病毒在動物隔欄圈外傳播的機率低。她在信中並沒有具體說明感染病毒的工人情況。在水貂受感染之前，世界各地都曾通報貓、狗等常見居家寵物「體內驗出新型冠狀病毒」的消息。
2020-05-21
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屋苑錄用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨8期百老滙街110號中高層C室，面積977方呎，3房1套間隔，望內街，原叫價1400萬，議價後以1368萬...
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病毒研究再有好消息 零售銷情佳 美股飆369點
在肺炎疫情之下，美國部份零售股的銷情仍然理想，加上新型冠狀病毒研究再有好消息，市場情緒轉趨樂觀。美股杜指早段升348點，見24555點，升幅為1.4%。標普指數早段升1.6%，納斯達克指數升1.7%。...
2020-05-21
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英超增6人確診 藍獅復操困獸鬥
英超賽會周二宣佈在首輪核酸測試中，有三隊共六名職球員對新冠肺炎病毒呈陽性，令復賽蒙上陰影。然而，車路士同日照樣復操，當中近況兩極的翼鋒──矢志重新開始的基斯甸普列錫以及捲入強姦案的赫臣奧杜爾編入同組訓練，恍如作個人前途困獸鬥。 周日和周一有十九支英超球隊的職球員接受了合共七百四十八次核酸測試，據報只有諾域治待周三才進行檢測。英超賽會周二公佈有三隊共六人呈陽性，各人需居家隔離七天再接受檢測。般尼確認助教禾恩中招，屈福特亦在聲明表示有一名球員和兩名工作人員感染肺炎，基於三人意願不會公開其身份，其餘兩人則來自第三支不願披露資料的球隊。 雙翼為前途而戰 今次測試的確診比率為...
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Sportback新登場 Q3 45TFSI 兩個靚仔點揀好？
新一代奧迪Q3去年夏天在港推出時，好多人都說外形相當靚仔，殊不知廠方替今代追加Sportback斜背版，外形更加流線靚仔，以45TFSI Quattro版本為例，車價只比普通版貴約四萬元，大家會揀哪一...
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機關算盡 重提9年戀圖救星途 羅志祥7000字o氹周揚青 情意綿綿自揭謊言
羅志祥（小豬）和周揚青拍拖9年，周揚青上月發表千字文分手感言，大爆羅志祥多次出軌兼愛玩「多人運動」，羅志祥賤男惡行曝光後，與「小三」愷樂均形象盡毀，演藝工作全面停頓。羅志祥事發後難頂輿論壓力，曾在社交...
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社論——互認過關 挽救旅遊業
昨天一間專營內地短線團的旅行社倒閉，是今年以來第三十六間結業的旅行社，相信大多數苦撐五個月疫情之後，陷入財困，無法經營下去，成為疫情的受害者。現在歐美疫情仍有反覆，但鄰近地區及部份東南亞國家的疫情正消退，港府應與這些地區與國家溝通，盡快實施入境健康證明互認，並豁免彼此的入境強制檢疫，以重啟旅遊活動，挽救陷於水深火熱的旅遊業。 據部份旅行社對本報指出，近日多了市民查詢往內地、澳門、泰國、南韓等地的旅團，顯示積壓外遊需求已久，一旦疫情過去，出行不再受阻，外遊團或會出現反彈。其實部份鄰近地區亦想盡快接待遊客，以泰國為例，表明把香港剔除疫區名單之外，為香港旅團重返當地鋪路。但要出團...
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順理成章——蘇狄雄掛靴前留佳憶
剛周日頭場由「賞心星」先拔頭籌，也是此駒季內第二場勝仗，而莫雷拉及方嘉柏這對騎練近期繼「精彩飛動」合作制勝後再度攜手建功，執筆時未知昨夜賽果，但相信由現在至煞科，莫方配仍會合作愉快，而莫雷拉爭冠軍騎師寶座亦更添動力。 「都柏名駒」經賀銘年摸過一仗後，今仗採取跟隨快馬之後的跑法便能打開勝門，姿態未見吃力，留在四班佔便宜，文廄訓練這類早熟的質新馬每每積極求戰功，稍後再跑同程爭連捷可樂觀。「荷花福星」改由郭能便以強勁走勢後上出頭，對比上仗薛恩的發揮，後者的鞭策方式實在有欠肉緊之感，而此駒今仗本身末段快達廿一秒五二，看來季內再贏的鏡頭指日可待。 當日看到葉廄馬「佳景福星」配蘇狄雄再...
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