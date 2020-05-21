﻿手帶男發燒闖入高院﻿﻿ 逗留樓層急封閉消毒﻿

一名戴着家居檢疫手帶男子，昨日疑「逃疫」離家到金鐘高等法院處理個人事務，並「避過保安」耳目進入法院範圍，保安員發現後四處搜尋，最後在低層地下一樓無律師代表訴訟人資源中心發現對方報警。多名穿上防護裝備醫護人員到場，初步發現他有發燒迹象，將其送院檢驗。警方調查後列求警協助處理，暫無人被捕。



涉嫌「逃疫」男子姓劉，四十三歲。消息稱，新冠肺炎疫情下，他一星期前開始接受家居檢疫，並戴上檢疫手帶。昨晨十時許，他突然離家抵達高等法院，但保安員卻沒有即時察覺而讓他成功進入高院，其後保安員才驚覺事主左手戴有檢疫手帶，但一度失去其蹤影。



保安員四處尋找後，在低層地下一樓發現劉在無律師代表訴訟人資源中心逗留，立即報警，並將整個低層一樓封鎖，不准其他人出入，多名職員在外戒備。據悉，其間多名身穿防護衣的救護員到場視察，一度目測對方有發燒迹象，乘車離開。至下午二時許，約五名全副防護裝備救護員再次到達高等法院，並把劉帶上救護車送院檢驗。消息稱，該名姓劉男子向警員表示，要到高等法院處理個人事務，警員調查後案件列求警協助。



司法機構發言人表示，有關事件已交警方處理。高等法院登記處及無律師代表訴訟人資源中心昨午關閉，以進行清潔。已領取籌號使用相關服務的法庭使用者，可於今日按照司法機構網頁的「高等法院各登記處實時輪候情況」前往高等法院大樓低層四樓，不需再次輪候籌號。



司法機構會按衞生防護中心的建議進行清潔和消毒，包括以稀釋的家用漂白水消毒有關人士在法院大樓內曾到訪的地點和附近的公共地方，並呼籲訴訟各方、法律代表和其他法庭使用者，如須接受任何規定的檢疫或醫學監察，切勿前往法院大樓。在切實可行的情況下，他們應盡早向法庭申請缺席許可或通知法庭缺席的原因。



違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款二萬五千元及監禁六個月。



