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康文署重開泳池沙灘 專家警告除口罩風險高

2020-05-21 列印
康文署重開泳池沙灘 專家警告除口罩風險高
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　　「限聚令」由今日起延長兩周至下月四日，康文署亦重開部份泳池及泳灘等設施，但有傳染病專家指，市民到沙灘或酒吧等地方除口罩風險高，強調政府要強制市民在公共交通等高危地方戴口罩。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良說，市民到沙灘或酒吧等地方除口罩，較戴口罩參與遊行感染風險更高，認為政府防疫措施應有一致性，不能在低風險地區繼續實施限制，但重開部份風險高地方。

　　此外，政府前日發聲明，強調立法限制在公眾地方的群組聚集，不涉任何政治考慮。支聯會昨日接獲警方通知，反對在本月三十一日舉行紀念六四事件三十一周年的「毋忘六四」大遊行。至於在維園舉行的六四事件三十一周年燭光悼念集會，支聯會仍向警方申請不反對通知書當中。

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