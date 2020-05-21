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梨木樹邨女患者 情況轉差留醫ICU

2020-05-21 列印
　　本港昨日沒有新增新冠肺炎確診個案，連續第六日無本地個案，累計確診個案維持在一千零五十五宗。消息指，梨木樹邨群組的六十六歲女患者情況轉差，昨日轉送瑪嘉烈醫院深切治療部留醫，其病情轉為嚴重，但暫時毋須插喉。其確診六十二歲丈夫及五歲孫女情況穩定。

　　食衞局局長陳肇始前日表示，截至當日早上九時，衞生防護中心已於梨木樹邨群組患者居住的大廈及曾到過的地方等，派發逾三千一百個深喉唾液樣本瓶，所收回的二千多個樣本均呈陰性，中心會繼續進行流行病學調查，以期找出感染源頭。

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