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國際學校昨率先復課

2020-05-21 列印
　　全港學校因應疫情停課近四個月，提供非本地課程的私立學校，包括國際學校，率先於昨日起按校本情況復課。有學校昨日以半日制形式復課，不設午膳時間，學生進入校園要先量體溫及提交健康申報表。亦有三十一間學校作特別用膳座位安排後，獲批准全日復課。

　　教育局表示，截至前日，有五十三所國際學校於昨日或明日起陸續復課，另有十九所學校擬於下周一（二十五日）起陸續復課。雖然局方建議學校原則上半日上課，但有三十一間學校按指引作特別用膳座位安排後，獲批准全日復課。

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