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五年共235警違紀律受懲處

2020-05-21 列印
　　保安局局長李家超昨日在立法會回應議員質詢時，過去五年，警員違反紀律被輕微處分的個案共有三百六十二宗，二百三十五宗在紀律聆訊後要作懲處，一百人因干犯刑事罪行而接受懲罰，當中被革職、逼令退休或命令辭職的共有八十五人。

民主黨議員斥縱容警暴

　　他指，警方亦已訓斥二十二宗涉嫌不當使用武力、使用不當語言、作出不當行為個案的警員，當中有二十宗訓斥個案已展開紀律覆檢。

　　會上民主黨議員尹兆堅斥李家超縱容警方使用暴力，批評「埋沒良心」，李反駁指尹才是出賣良心，指議員提出警方使用武力的片段只是間歇片段。

　　李又指，截至三月十一日，港鐵的扶手電梯被破壞約一百二十次，升降機超過八十次，嚴重影響殘疾人士出行，重申議員不應默許或美化暴力。

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