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內地增五確診 復工率近100%

2020-05-21 列印
　　內地新冠肺炎疫情單日新增五確診，其中四宗是吉林的本土病例，另外一宗是內蒙古的境外輸入病例。同時，新增十六名無症狀感染者，無死亡病例，全國累積八萬二千多宗確診，四千六百三十三人死亡，超過七萬八千人康復出院，現有病例八十七宗。

　　在北京，工業和信息化部表示，內地復工率和人員返崗率接近百分之一百，基本上恢復正常水平。

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