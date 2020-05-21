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美染疫人數領先全球 特朗普視為「榮譽徽章」

2020-05-21 列印
美染疫人數領先全球 特朗普視為「榮譽徽章」
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　　全球新冠肺炎累計四百九十多萬宗病例，超過三十二萬人死亡。疫情最嚴重的美國，單日新增二萬多宗確診，累計超過一百五十七萬人受感染，九萬三千多人死亡。但總統特朗普稱，美國確診病例領先全球，是因病毒檢測數量比任何國家都多，反映美國的檢測工作做得很好，某種程度是一件好事，因此他視之為「榮譽徽章」。

　　然而，英國牛津大學一項數據顯示，美國雖是全球檢測數量最多的國家，但每一千人接受檢測的比率，僅在全球排第十六位，前五位分別為冰島、丹麥、以色列、愛沙尼亞及意大利。

　　同時，特朗普繼續為自己服用抗瘧疾藥物「羥氯喹」預防新冠肺炎辯護，強調並無出現副作用，又批評一些認為「羥氯喹」無效，且對心臟有害的研究造假，是針對他的敵對言論。

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