七旬母不堪長期照顧 攬智障病女墮樓雙亡

將軍澳發生倫常慘劇，一名母親疑不堪照顧長期患病輕度智障女兒，她昨早趁丈夫離家後，與女兒雙雙從新都城寓所墮下慘死。警員未有檢獲遺書，調查後相信案發前有死者親友曾接獲墮樓母親致電透露輕生念頭，認為案件無可疑，列自殺協定處理，稍後剖屍確定母女死因。



慘死母女，分別為七十一歲姓蘇母親及其四十一歲姓黃女兒，住新都城都會豪庭一高層自置單位。消息稱，蘇氏夫婦昔日經營毛冷店，育有三名女兒，長女及次女早前已遷出，現時夫婦與患有輕度智障和心臟病四十一歲幼女同住，她近期更因婦科病引發腹痛，十分辛苦。



母曾致電親友訴苦



昨晨九時許，男戶主外出踩單車晨運，留下母女二人在寓所。據悉，其間蘇婦致電親友訴苦，說女兒病情日益嚴重，痛不欲生，透露有輕生念頭。對方掛線後感到不安致電男戶主，着他趕返家了解。



十多分鐘後，保安員聞巨響發現女戶主與患病女兒從高處墮下，重傷倒臥地下花園報警。救護員到場初步檢驗證實母女已死亡，警方封鎖現場及將母女遺體移入停車場調查期間，男戶主趕返已發現妻女墮樓，十分傷心。



警方相信母女在寓所攀越窗台墮下，現場未有檢獲遺書，不排除女戶主因照料病女身心疲累，又不忍女兒獨去而相伴，案件列自殺協定，將軍澳警區重案組接手跟進。其後召仵工將母女遺體舁送殮房，稍後安排法醫官剖屍確定死因。



本身育有一名智障女兒的立法會議員張超雄對慘劇頻生感到悲痛及難過，他坦言要照顧殘障或智障子女的「照顧者」壓力很大，希望政府盡快加強及提供需要二十四小時照顧智障或殘障者等的長者或父母服務，避免同類慘劇再發生。



