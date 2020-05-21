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全港日棄600萬口罩

2020-05-21 列印
■政府向全民派發可重用口罩，期望從源頭減廢。
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　　為了防疫，港人天天戴口罩，對環境造成長遠負擔。環境局長黃錦星接受立法會議員質詢時表示，政府估算全港每日的口罩棄置量達四百至六百萬個，共重十多公噸，而外科口罩的主要原料是不織布，不適合回收，政府已經向全民派發可重用口罩，期望從源頭減廢。

　　他又表示，政府所有建築物都有設置有蓋垃圾桶，讓市民丟棄口罩，減低清潔人員的衛生風險。經民聯劉業強建議，政府引入內置消毒滅菌功能的智能垃圾桶，減少被棄口罩污染環境的問題。

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