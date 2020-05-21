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美股中段升399點

2020-05-21 列印
　　美國周三股市杜指開市向好，中段報二四六○六點，升三百九十九點；納指則報九三八一點，升一百九十六點。滙控美國預託證券價格見三十九點一八港元，升零點七三港元；騰訊則見四百四十四點三二港元，升四點三二港元。紐約期金報每盎司一千七百五十點五美元，升四點九美元；紐約期油則報每桶三十三點○五美元，升一點○九美元。
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