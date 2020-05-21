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Jetso App送Berndes中式炒鑊

2020-05-21 列印
Jetso App送Berndes中式炒鑊
Jetso App送Berndes中式炒鑊
Jetso App送Berndes中式炒鑊
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　　唔少人擔心易潔鑊塗層所用嘅物料，喺煮食時釋出有害物質，咁大家要試吓用Berndes嘅意大利製專業廚具啦。頭條Jetso App聯同Berndes送出意大利製造嘅Alu Induction系列中式炒鑊（三十六厘米），佢採用百分百不含PFOA（可能致癌物）嘅易潔塗層，可以安心使用！用少啲油煮嘢食又唔易黐底，食得健康。

　　炒鑊底部經拋光處理嘅專利電磁感應網格設計有效傳熱，節省不必要嘅能源消耗，除咗用喺明火爐外，電磁爐都適用，仲可以用洗碗機清洗都得！由即日起至五月二十六日，開頭條Jetso App玩遊戲就有機會贏Alu Induction系列中式炒鑊連蓋（三十六厘米）（價值：1995蚊） （名額：12個），下載頭條Jetso App贏返屋企享受健康新煮意啦！

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