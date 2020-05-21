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接受沙中線報告批評　港鐵改良工程管理

2020-05-21 列印
　　港鐵昨日舉行周年股東大會，主席歐陽柏權首次回應會接受沙中線調查報告的批評，正改良工程管理，希望屯馬線明年全線通車，沙中線過海段目標於二○二二年開通。行政總裁金澤培指出，港鐵年初的乘客量已下跌四成，希望隨著疫情受控、「限聚令」放寬，可令客量回升。

　　歐陽柏權指出，沙中線工程獨立調查委員會的報告確認紅磡站安全，對此感到高興，港鐵完全接受報告的批評，正改良工程管理方法，會盡全力令屯馬線如期在明年全面通車，並在二○二二年開通沙中線過海段。他稱，會依據合約精神追究承建商無依照設計施工的問題。

　　港鐵行政總裁金澤培表示，正在逐步落實報告的建議，包括地盤管理及制度、項目管理程序，以數碼化方式跟進日常工作等。就政府拒絕向港鐵支付逾十三億元的項目管理費，他指政府並沒有向立法會申請有關撥款，港鐵會根據與政府之間的合約解決。

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