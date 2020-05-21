剛周日頭場由「賞心星」先拔頭籌，也是此駒季內第二場勝仗，而莫雷拉及方嘉柏這對騎練近期繼「精彩飛動」合作制勝後再度攜手建功，執筆時未知昨夜賽果，但相信由現在至煞科，莫方配仍會合作愉快，而莫雷拉爭冠軍騎師寶座亦更添動力。 「都柏名駒」經賀銘年摸過一仗後，今仗採取跟隨快馬之後的跑法便能打開勝門，姿態未見吃力，留在四班佔便宜，文廄訓練這類早熟的質新馬每每積極求戰功，稍後再跑同程爭連捷可樂觀。「荷花福星」改由郭能便以強勁走勢後上出頭，對比上仗薛恩的發揮，後者的鞭策方式實在有欠肉緊之感，而此駒今仗本身末段快達廿一秒五二，看來季內再贏的鏡頭指日可待。 當日看到葉廄馬「佳景福星」配蘇狄雄再...

2020-05-21