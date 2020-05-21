  • 2020年5月21日 星期四
  • 26º
  • 94%
熱門： 將軍澳銅芯口罩新冠肺炎梨木樹邨至尊假期

日報新聞 > 港聞

四月領失業綜援大增24%

2020-05-21 列印
■四月份，本港因失業申領綜援人數驟增。
Previous Next

　　受反修例示威和新冠肺炎疫情雙重打擊，本港經濟受挫，失業率創十年新高，因失業而申領綜援人數亦驟增。社署發表最新的領取綜援個案數字，四月份整體領取綜援的個案較三月份增加四千八百一十九宗，按月升幅為百分之二點二，其中失業類別大升二成四。

　　四月底領取綜援的個案總數為二十二萬七千五百一十宗，受助總人數為三十一萬一千四百零四人。就個案類別分析，年老類別個案保持平穩，有十三萬五千二百一十九宗。

　　失業類別個案上升二成四，有一萬八千一百六十五宗。單親類別個案上升百分之二點四，有二萬四千六百一十二宗。低收入類別個案上升百分之二點二，有三千多宗。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd