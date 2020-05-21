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港區人大及政協抵京

2020-05-21 列印
■全國政協會議今日揭幕。資料圖片
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　　全國政協會議將於今午三時在北京召開，而全國人大會議亦會於明日揭幕。約二百名港區全國人大代表、政協委員昨早在深圳乘坐包機前往北京，眾人在機上均戴上口罩，並隔開位坐。包機在中午時份抵步北京，他們其後下榻實行封閉式管理的酒店，並會再次接受病毒檢測。

　　全國政協會議新聞發言人郭衛民表示，今次大會的主要議程是聽取並審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告；列席十三屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告、民法典草案、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告等；審議通過政協十三屆三次會議政治決議等決議和報告。

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