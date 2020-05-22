人大今列議程將表決 立「港區國安法」 納《基本法》附件三

全國人民代表大會今日在北京召開。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍昨晚在北京與香港政協委員會面，討論在港實施國安法律的問題。人大會議今日一項議程，是授權人大常委會就在香港維護國家安全，訂立「港區國安法」，有關法律會納入《基本法》附件三，作為全國性法律在港實施，毋須經過香港本地立法，範圍包括禁止分裂國家、顛覆中央人民政府、外國干預及恐怖主義行為。



新華社昨晚報道，第十三屆全國人民代表大會第三次會議議程中，包括審議關於建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定的議案。



人大發言人張業遂昨晚在記者會上被問及有關在香港立國安法的議程時稱，國家安全是安邦定國的重要基石，維護國家安全是包括香港同胞在內的全國各族人民的根本利益所在。



他指，十九屆四中全會明確指出，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，香港特區是中華人民共和國是不可分離的部份，全國人大是最高國家權力機關，全國人大根據新的形勢和需要，行使《憲法》賦予的職權，從國家層面建立健全維護國家安全的法理制度和執行機制，堅持和完善一國兩制制度體系是完全必要的。他指，議程的具體內容會在今日的人大會議討論。



堵塞漏洞 毋須在港立法



根據《基本法》第十八條，全國人大會常務委員會在徵詢其所屬的香港特區《基本法》委員會和香港特區政府的意見後，可對列於附件三的全國性法律作出增減。



據悉，把「港區國安法」列入《基本法》附件三，將是今次全國人大的一個議程，具體立法再交人大常委會作審議通過，然後作為全國性法律在港實施，毋須在本地立法。範圍包括禁止分裂國家、顛覆中央人民政府、外國干預及恐怖主義行為。消息指，「港區國安法」是一條獨立的新法例，以此堵塞香港的國家安全漏洞，同時法例會列明具體刑罰。



全國港澳研究會會員、香港法學交流基金會副主席、北京交通大學法學院兼職教授傅健慈認為，提案完全合情合理，且只要在會議上通過，便可以很快實施，形容這樣不但可盡快抵禦外國的不必要干預，制裁本地顛覆國家的行為，亦可盡快杜絕外國有關勢力與本土的聯繫。對於訂立法例可能會在香港社會引起反彈，他認為，逢中必反的反對派無論如何都會煽動激進人士上街，從中謀取政治紅利。但是邪不能勝正，只要合乎法律程序，就無所畏懼，一定要闖過立法這一關。



