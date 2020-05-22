DSE歷史科問題考題取消 涉及分數不評卷及計成績

文憑試歷史科試題風波終有結果，考試及評核局委員會昨再度進行特別會議，消息指會上決定取消被指迴避日本侵華史實的題目，涉及分數不會評卷及計算成績，但同時參考其餘題目分數，加以調整。據悉會上有不同意見，但成員均認同專業上要取消題目；教育局已同時展開調查，檢視撰題及審查機制。



消息指，考評局委員會昨上午展開第二次特別會議，通過因應教育局要求，取消歷史科卷一第二題分題C，即要求考生評論「一九○○至四五年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引起空前爭議的必答題，該題佔全卷的八分，將不會計入成績，考評局將參照同一份試卷，其餘涉及要求考生評論史觀的題目，酌量調分，以抵銷考生作答時間變相消耗的影響。據悉會上成員普遍承認該條題目有問題，但同時有不同看法，並審視不同方案對考生的影響。



據悉考評局將於日內公布詳情，公布取消有關題目及後續處理。至於教育局日前派員調查文憑試的撰題及審查機制，據悉相關人員已會見考評局人員，逐步展開調查，但當局先聚焦於試題衍生的問題，相信需時調查，短期未必有結果。截至昨晚，已有逾十萬人聯署要求取消該條題目，並追究審題委員會成員的考評局評核發展部經理（歷史）楊穎宇。



逾十萬人聯署要求取消



事件引起廣泛關注，特首林鄭月娥日前開腔回應，形容事件是「專業失誤」，並表明不排除行使《考評局條例》賦予行政長官的權力，包括向考評局發出行政指示，以保障本港教育質素與保護學生，她反問考題如此不當，「是誰節外生枝？誰令這條考題是如此不適當，會引申這麼多考題以外社會上的爭議？」



教育局副秘書長康陳翠華日前以「歷史教育所為何事？」為題撰文，強調牽涉侵略、屠殺等大是大非的題目，不可能在課本甚至試題中讓學生討論利弊，質疑有人把涉事題目合理化、硬說為開放題題型，駁斥是「完全失焦的詭辯」，強調實際課程與正常教學，均不會探討日本侵略為國家帶來的「利」，而題目要求考生在約二十分鐘內「就自己所知」，處理上半個二十世紀複雜的中日關係，亦是超越考生能力，「完全不合理，也沒有意義。」