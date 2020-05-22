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顧委會促港台持平

2020-05-22 列印
　　通訊局早前裁定港台在二月中播出的一集《頭條新聞》，內容被指污衊、侮辱警方等的投訴成立，並向港台發出警告。港台顧問委員會非官守成員昨天與商經局首長邱騰華會面，跟進及改善港台被投訴的問題，但廣播處長梁家榮沒有出席。港台顧委會主席陳建強指，將啟動工作小組，確保港台提供準確持平的資訊。

　　主席陳建強指會上沒提及人事問題，但港台多次違反守則，顯示顧委會與廣播處長溝通不協調，需要改善。他又說，委員會會盡快啟動工作小組，確保港台提供準確持平的新聞、資訊及觀點分析，達致公共目的及使命，推動公民社會、國民身份認同及一國兩制的認識。
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